Prymula odmítl Babišovu nabídku, nebude zmocněncem pro očkování

Prymulovi vadí, že by se očkování řídilo zvlášť z Úřadu vlády a zvlášť z Ministerstva zdravotnictví. „Rozhodl jsem se tak, protože není možné to řídit ze čtyř míst. Je tady už jeden koordinátor a tím je pan Zdeněk Blahuta. Dominantně je všechno na ministerstvu, takže by nedávalo logiku to řídit mimo to,“ řekl serveru.

Je ochoten radit a pomáhat, ale nechce nést odpovědnost za něco, co se podle něj nedá řídit z externí pozice.

Podle některých expertů i zástupců opozice Česko v přípravě na očkování zaspalo a má zatím jen obecnější strategii. Odborníci poukazují na situaci v Německu, které má už očkovací centra, zajišťuje personál a sestavuje časový harmonogram u jednotlivých skupin. Podotýkají také, že se jedna z vakcín převáží a skladuje při teplotě hluboko pod bodem mrazu, bude tedy nutné přesně vědět, kdy, kde a pro koho se tento materiál využije.

Vakcína nejprve zamíří do motolské nemocnice

První dodávky vakcíny od firmy Pfizer, pokud ji Evropská agentura pro léčivé přípravky schválí 21. prosince, mají do Česka dorazit mezi vánočními svátky a Novým rokem. Do Česka má začátkem roku přijít od této firmy 277 tisíc dávek, celkem jí má objednáno čtyři miliony dávek. Pro vytvoření imunity jsou třeba dvě dávky vakcíny.

Babiš při sněmovních interpelacích uvedl, že prvních deset krabic obsahujících 9750 dávek dorazí do Česka podle nynějších předpokladů v neděli 27. prosince. Dodány budou do motolské nemocnice.