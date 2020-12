Žáci půjdou do škol letos naposledy už v pátek 18. prosince

„Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu,“ uvedla mluvčí.

21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky.

Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné. pic.twitter.com/z1sJLq75ut — Robert Plaga (@RobertPlaga) December 14, 2020

Rodiče podle mluvčí budou moci po oba dny čerpat ošetřovné. Vánoční prázdniny měly podle původní organizace školního roku začít ve středu 23. prosince a skončit v neděli 3. ledna. Žáci by se měli do lavic vrátit 4. ledna.



V pondělí 21. a úterý 22. prosince budou fungovat jen mateřské a vysoké školy, a to už podle čtvrtého stupně systému PES, řekla Lednová. Pro vysoké školy to podle systému PES pro školství znamená, že praktická výuka ve skupinách do 20 lidí se bude muset omezit jen na studenty posledních ročníků.

Skončí také možnost prezenční teoretické výuky pro první ročníky, které ale vysoké školy vzhledem ke končícímu semestru už moc nevyužily. Většina se jich už dřív rozhodla dokončit semestr s výukou na dálku. Fungování školek se oproti současnosti nezmění, žádná výrazná omezení pro ně neplatí.

Týden na třetím stupni

Školy začaly podle současného třetího stupně systému PES fungovat minulé pondělí. Kromě uvolnění na vysokých školách tehdy také začala střídavá prezenční a distanční výuka ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách.

Výjimkou jsou poslední ročníky, které mohou i ve stupni čtyři chodit do školy normálně. Všichni žáci se také mohou účastnit praktické výuky. Na rozdíl od čtvrtého stupně ale ve třetím ve středních školách neplatí podmínka zachování homogenity tříd.