Hýřil humorem, za baviče se ale Jiří Sovák nepovažoval. Od jeho narození uplynulo sto let

Díky slávě, kterou Sovák za dlouhé roky vystupování akumuloval, patřil už v sedmdesátých letech k předním umělcům. Toho si všímala i komunistická strana a snažila se toho využít. Již v roce 1968 dostal ocenění Zasloužilý umělec. V polovině sedmdesátých let se pak stal hlavní tváří seriálu Chalupáři. Ten v době normalizace propagoval život na venkově, který pro mnoho lidí byl jediným východiskem ve státě s omezenou možností vycestování.

Možná největší porci herectví si Sovák užil ve filmech a televizních seriálech, z tohoto úhlu pohledu pro něho byla nejúspěšnější právě 70. léta. Objevoval se v jedné komedii za druhou, jako král Dalimil hrál v pohádce Jak se budí princezny, vystupoval i v pohádkovém seriálu Arabela. Možná nejvýraznější je jeho filmová role mistra Kroupy ze snímku Marečku, podejte mi pero!

Za svoji kariéru vystřídal mnoho velkých hereckých partnerů. Postavil se po bok Jana Wericha nebo Vlastimila Brodského. Společně měli někdy až strach, aby je nebrali jako Laurela a Hardyho. S Miroslavem Horníčkem v seriálu Byli jednou dva písaři využili přirozené improvizace a dílo je tak dodnes populární.

Manžel Sovák, žena a syn Schmitzerovi

Protipólem klidného dětství Jiřího Sováka byl jeho pozdější osobní život. Třikrát se oženil, z prvního manželství měl syna Jiřího Schmitzera, který se stal také hercem. Společně ztvárnili i ústřední dvojici otce a syna v již zmíněném filmu Marečku, podejte mi pero! V reálu byl ale jejich vztah komplikovanější. Schmitzer totiž v 70. letech v opilosti autem srazil chodce, který následně zemřel. To mu jeho otec Sovák nikdy neodpustil a jejich společné vztahy to pošramotilo až do konce života.

Jeho ženy si také ponechaly Sovákovo původní příjmení Schmitzer. Osudovou se mu nakonec stala o mnoho let mladší Anna. S ní byl více než 40 let šťastně ženatý.