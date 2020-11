Mezinárodní den vyzývá zdržet se nakupování. Na internetu snadno podlehneme pocitu, že neutrácíme, varuje psychiatr

„Každý z nás si občas potřebuje udělat radost. Koupit si něco hezkého anebo chutného je normální způsob odměny, když se nám něco podaří. Problémem se to může stát, pokud samo nakupování se stane cílem, samostatnou aktivitou, u impulzivního nakupování bez rozvahy, případně pokud potřebujeme neustále další podněty k uspokojení tohoto pocitu slasti,“ popisuje předseda České psychiatrické společnosti Pavel Mohr.

Proti nadměrnému konzumerismu právě míří Mezinárodní den nenakupování. V minulých letech se k němu připojila organizace ARPOK. Ta se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech. „S nákupy se pojí témata, která si někdy neuvědomujeme, ať už je to doprava, podmínky, za jakých zboží vzniká, nebo dopad na životní prostředí. Je dobré při nákupech přemýšlet o tom, zda opravdu to, co chci koupit, potřebuji,“ zdůraznila Lenka Pánková z organizace ARPOK.

Ačkoliv podle Pánkové v dnešní době přibývá lidí, kteří nad potřebností nakupování uvažují, jejich počet je stále malý. „My pracujeme se školami, přinášíme učitelům materiály, jak téma nadměrné spotřeby a nakupování s žáky otevírat. Je to vlastně hezký příklad propojenosti světa a dá se na něm ukázat, že jednotlivec má moc něco dělat,“ popsala Pánková.

K Mezinárodnímu dni nenakupování se společnost letos připojí jen symbolicky, a to prostřednictvím sociálních sítí. Důvodem jsou koronavirová opatření. Právě ta letos nahrávají většímu množství nákupů v on-line prostředí.

On-line prodej vzrostl

Podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jana Vetyšky v Česku aktuálně funguje přes 40 tisíc e-shopů. „Z našeho výzkumu mezi spotřebiteli, ve spolupráci s Nielsen Admosphere, vyplývá, že zatímco v roce 2019 provedlo na internetu 10 a více nákupů 51 procent on-line zákazníků, v roce 2020 to bylo již 59 procent,“ vyčíslil.

Uvedl, že největší nárůst proběhl během jarní vlny epidemie, tedy v březnu a dubnu. „Celkový meziroční růst dosahoval desítek procent. V některých odvětvích, jako jsou potraviny či léky nebo drogistické zboží, můžeme mluvit až o stovkách procent,“ nastínil Vetyška.