Soud se opět zabýval sporem o Lidový dům. Svědčil i Zeman, na podrobnosti si prý nevzpomíná

Obvodní soud pro Prahu 1 se ke sporu musel vrátit poté, co Nejvyšší soud zrušil předchozí pravomocný verdikt. Zrušený rozsudek Altnerovi přiznával nárok na 18,5 milionu korun a také na smluvní pokutu 318 milionů, a to v souvislosti s právními službami, které Altner ČSSD poskytl ve sporu o Lidový dům. Altner v mezičase zemřel a spor nyní vedou jeho děti Veronika a Patrik.

ČSSD další peníze vyplácet odmítá. Když si Altner v roce 2000 vyfakturoval 50 milionů, zaplatila mu třetinu a další dvě třetiny částky složila do soudní úschovy. Nebylo totiž zřejmé, zda část peněz nenáleží Altnerovým spolupracovníkům – notáři Václavu Halbichovi a právníkovi Václavu Hájkovi. „Složení do úschovy má účinek splnění závazku,“ řekl v pátek právník ČSSD Jakub Matějček.

Bude ČSSD ve sporu úspěšná? Podle soudu to není jednoznačné

Nejvyšší soud uvedl, že smluvní ujednání o odměně za právní služby nebylo dostatečně určité a není jasné, co konkrétně advokát pro stranu vykonal. Šéf ČSSD Jan Hamáček z toho dovozuje, že strana nyní bude ve sporu úspěšná. Podle soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dagmar Stamidisové to ale není jednoznačné.

„Zdejší soud je vázán právním názorem Nejvyššího soudu, nicméně mám za to, že základ nároku je stále otevřen,“ podotkla soudkyně. „Závazné bylo doporučení, aby žalobci (Altnerovi) doplnili množství úkonů, které byly provedeny, což žalobci na výzvu zdejšího soudu udělali. ČSSD všechny tyto nároky bagatelizovala a zpochybnila, ale já mám za to, že ve všech případech tomu tak není,“ dodala. Altnerovým dala lhůtu do 30. ledna, aby „předložili důkazy směřující k jednotlivým částem odměny“.