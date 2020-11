Piráti budou ve druhé polovině listopadu hlasovat o volební koalici se STAN

Celostátní výbor STAN na začátku října rozhodl, že zahájí vyjednávání výhradně s Piráty o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů pro parlamentní volby.

Piráti připravili pro své členy analýzu výhod i nevýhod spolupráce se STAN, na základě které má strana v druhé polovině listopadu hlasovat. Pokud usnesení schválí, mělo by pirátské předsednictvo do měsíce předložit celostátnímu fóru ke schválení návrh koaliční smlouvy. Spolupráce by se měla týkat i období po volbách na vládní a sněmovní úrovni.

Bartoš: Lepší spojit síly než se přetahovat

Předseda Pirátů Ivan Bartoš preferuje koalici se STAN před samostatným postupem. „Protože volební systém je nastaven špatně, znevýhodňuje menší strany a pohrdá voliči, což se snažíme dlouhodobě změnit. V koalici se STAN bychom tak například v případě volebního výsledku 26 procent, který je zcela reálný, dostali o 18 mandátů víc, než když půjdeme samostatně,“ uvedl na fóru.

„Průzkum dále ukázal, že 95 procent našich skalních voličů tuto koalici podporuje. Se STAN si vzájemně konkurujeme, přetahujeme se s nimi až o 60 procent našich potenciálních voličů, což je zbytečné – nechceme dávat energii na vzájemné soupeření místo toho, abychom získávali nové voliče. STAN má také solidní zázemí v samosprávách a v české politice bude a je nutné s tím počítat, ať se to někomu líbí, nebo ne. Mnohem lepší než soupeřit a přetahovat se o větší města (Piráti) a menší obce a regiony (STAN) je podle mého názoru v této situaci zvážit spojení sil,“ doplnil.

Spolupráci na fóru podpořili i místopředseda Radek Holomčík nebo šéf poslanců Jakub Michálek.

Piráti za plusy případné spolupráce považují také shodu se společenskou poptávkou, nepropadnutí hlasů voličů Starostů v případě, že by se samostatně nedostali do Poslanecké sněmovny, nebo výrazný programový soulad.