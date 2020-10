STAN a ODS jednají o vedení horní komory. Pro setrvání Vystrčila se vyslovil místopředseda TOP 09

Czernin uvedl, že tradici nezavrhuje, ale nebylo by podle něj rozumné, aby Vystrčil vedl horní komoru jen osm měsíců. Vystrčil byl zvolen v únoru potom, co náhle zemřel jeho předchůdce ve funkci Jaroslav Kubera (ODS). „Myslím, že to, co se dělo v posledních měsících, zejména návštěva Tchaj-wanu, je silným důvodem, aby Miloš Vystrčil zůstal předsedou,“ uvedl Czernin. Vystrčil se podle něho ukázal jako státotvorný a měl by mít příležitost pokračovat.

Předseda STAN Vít Rakušan po zveřejnění výsledků senátních voleb uvedl, že hnutí je připraveno kandidáta na šéfa horní komory navrhnout. Vycházet ale podle něho bude z názoru senátorského klubu Starostů. Zástupci klubu zahájili v pondělí odpoledne vyjednávání s občanskými demokraty, kteří by měli mít druhou nejsilnější frakci.