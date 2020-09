Úředníci svědčí v kauze sportovních dotací. Podle obžalovaných mohou být ve střetu zájmů

Podle obžaloby měla náměstkyně ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) Simona Kratochvílová ovlivňovat v roce 2017 rozdílení dotací ve prospěch svého milence a tehdejšího šéfa Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslava Pelty. Řídila se údajně také pokyny dalšího obžalovaného, předsedy České unie sportu (ČUS) Miroslava Jansty.

Vedle Kratochvílové, Pelty, Jansty, ČUS a FAČR čelí obžalobě Janstův podřízený Jan Boháč a někdejší ředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza. Všem hrozí pět až dvanáct let vězení a všichni obžalovaní vinu popírají; Kratochvílová mimo jiné argumentuje tím, že muži měli nárok na informace o navrhovaných výších dotací, protože byli členy Národní rady pro sport.

Jansta: Jednoznačně je to střet zájmů

Podle některých obžalovaných může být část úředníků, která svědčila už v minulých týdnech, ve střetu zájmů. Na poslední tři olympiády za peníze olympijského výboru totiž cestovalo celkem jedenáct řadových úředníků – čtyři do Londýna, pět do Soči a dva do Ria. Zároveň jejich odbor rozhodoval o rozdělování dotací mimo jiné olympijskému výboru, který je v kauze poškozený.

„Služební cesta na Letní olympijské hry v Londýně se uskutečnila na základě pozvání Českého olympijského výboru, který hradil dopravu a ubytování,“ stojí v ministerském protokolu o služební cestě.

„Jednoznačně je to střet zájmů,“ prohlašuje obžalovaný Jansta. „Jestli je to konflikt zájmů, tak všude na světě, protože všichni dobře vědí, že když začíná olympiáda, tak se tam sejde minimálně sto hlav států, všichni ministři sportu všech zemí,“ komentuje tyto výhrady předseda olympijského výboru Jiří Kejval. „Je unikátní, když předseda olympijského výboru Kejval řekne, že to je ve světě normální,“ namítá Jansta dále.

V úterý v případu před soudem jako svědci vypovídali dva vrcholní představitelé ministerstva školství – náměstek a státní tajemník. Po výpovědích přijde na řadu přehrávání odposlechů. Ty považuje policie za klíčový důkaz, rozsudek by měl padnout až v příštím roce.