ŽIVĚ: Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

Řadu poutníků přesto přísnější režim neodradil od účasti. „Jsme poutníci z Moravy. Jsem tady potřetí, žena podruhé, sestra poprvé. Neočekávám vůbec nic, přijel jsem si to sem prostě užít a mám to skutečně jako pouť,“ řekl Radek ze Šternberka na Olomoucku.

Akce se kvůli pandemii letos koná bez doprovodného programu, pouť je bez stánků, lunaparku či ohňostroje. „Že nebude lunapark, mi vůbec nevadí. Ty stánky měly svoje kouzlo, myslím si, že to vůbec nemuselo být zrušeno, že to je hloupost, protože to je venku a patří to prostě k tomu,“ míní Radek.

Bohoslužba na Mariánském náměstí se koná v uzavřeném sektoru pro maximálně pět set pozvaných účastníků. Kolem sektoru vznikne tři metry široký koridor, který ho oddělí od kolemjdoucích. U všech vstupů na náměstí je dezinfekce.

Na organizaci kromě uniformovaných policistů dohlížejí také jejich kolegové v civilu, hasiči nebo skauti. „Těch úloh je více. Od čestné stráže u lebky svatého Václava až po vytvoření koridoru, kudy se bude procházet. A taky se budou starat o to, aby při přijímání lidé věděli, kde jsou kněží, kteří rozdávají hostie,“ popsal roli skautů Tobiáš ze střediska Maják v Praze.