Netestujeme intenzivně, zaostáváme za ostatními zeměmi. Počty testů jsou srovnatelné s jarem, říká Prymula

Rekordní denní nárůsty nových případů navíc podle Prymuly nejsou výsledkem velkého počtu testovaných. „Zas tak intenzivně netestujeme, jsme někde ve druhé třetině Evropy, to znamená, že řada zemí testuje mnohem více,“ porovnává Česko s ostatními státy. Navíc ani ve srovnání s měsíci na začátku epidemie není podle něj číslo testů lichotivé. „Zas o tolik více jich neděláme,“ říká s tím, že na jaře se testovací kapacita pohybovala od osmi do 12 tisíc testů denně. „Teď jsme se v tom peaku (vrcholu – pozn. red.) dostali na 18 tisíc,“ uvádí.

I přes vysoká čísla nově nakažených jsou oficiální údaje podle Prymuly jen špičkou ledovce. „Probíhá tady celá řada případů na pozadí,“ vysvětluje. Pravděpodobnost nákazy je tak nyní daleko vyšší, než byla na začátku epidemie. „Ve společnosti je virová nálož, když jsme přišli na jaře do nějaké skupinky, tak jsme měli asi desetinovou šanci, že se nakazíme oproti tomu, co je teď,“ říká epidemiolog.

„V tuto chvíli jsme v iniciální fázi exponencionálního růstu,“ popisuje současnou situaci vývoje koronavirové nákazy v Česku Prymula. „Teď bude záležet na nás všech, abychom tu křivku zastavili,“ dodal a zároveň apeloval, aby lidé dodržovali vládní opatření. „Víme, že řada lidí nechce respektovat třeba nošení roušek a podobně. Já bych je teď poprosil, aby to měsíc vydrželi. Bez toho budeme mít problém všichni,“ říká expert.

„V momentu, kdy se zvládla první vlna, nebyl o testování mezi obyvatelstvem zájem,“ vysvětluje Prymula, proč se nyní v Česku více netestuje. „Nemocnice, které měly otevřená odběrová místa a laboratoře a ta kapacita nebyla využívána, se postupně utlumovaly,“ říká. Teď se ale podle něj kapacita zvedá.

„To, co se úplně nepovedlo, bylo zapojení akademické sféry, která byla připravená a nerealizovalo se to,“ popisuje Prymula druhý důvod. „Vzorky byly výhodné pro testování v soukromých laboratořích. Ty je, i když měly plnou kapacitu, nechtěly pouštět dál,“ říká.

To by se podle něj teď mělo změnit. „Akademická sféra se do toho systému dostává,“ říká epidemiolog. Se zapojením akademiků je podle něj Česko schopné dosáhnout kapacity až 30 tisíc PCR testů denně.