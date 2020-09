Stát dodá respirátory a roušky starším občanům. Přes víkend je připraví, začátkem týdne rozešle

Adresy získá ministerstvo vnitra z registru obyvatel a poště je předá. Náklady na distribuci téměř tří milionů obálek zaplatí stát celkem zhruba na 15 milionů korun. Jeden respirátor pak podle vlády nakoupilo Česko zhruba za 2,35 dolaru (necelých 53 korun) a roušku za 0,37 centů (8,3 koruny). Balíček pro jednoho seniora by tak měl vyjít asi na 94 korun.

Stát zdravotnické pomůcky pošle všem lidem starší šedesáti let i těm, kterým šedesát bude ještě v roce 2020. Podle Českého statistického úřadu žilo v ČR ke konci loňského roku 2,78 milionu lidí starších 60 let, počet odběratelů bude tedy patrně vyšší.

Podle ministra dostanou senioři do schránky obálky, v nichž budou jen ochranné prostředky. Ministerstvo k rouškám a respirátorům nebude přidávat průvodní dopis, protože by se tím distribuce pouze zdržovala a prodražovala.

„Naší ambicí je, aby ty ochranné prostředky co nejrychleji dorazili k určeným příjemcům,“ dodal. Podle ČTK by se mohly první roušky a respirátory expedovat už v pondělí.

Pomůcky by měly být podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) zabalené už během víkendu. „Bude se na tom podílet několik stovek pracovníků České pošty za dodržení velmi přísných hygienických podmínek,“ prohlásil ministr.

Roušky zdarma rozeslaly svým občanům už některé státy v Asii

Hamáčkova stranická kolegyně, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), chce, aby balíček dostali také zdravotně postižení. Lidé, kteří jsou závislí na pomoci, pobírají v Česku příspěvek na péči. Letos v červenci ho dostávalo přes 336 tisíc osob se zdravotním omezením.

Doručování roušek zdarma se uskutečnilo letos již v Japonsku, Thajsku a Hongkongu. Distribuce dvou látkových roušek do každé domácnosti spustila letos už v polovině dubna japonská vláda. Distribuce roušek do všech domácností byla dokončena v červnu, ale byla kritizována za pomalé tempo a za to, že některé dodané roušky byly poškozené.

Roušky poštou rozesílali letos od března do června i v Thajsku na všechny registrované adresy. A v Hongkongu spustila tamní vláda od 30. června program doručování roušek do všech registrovaných domácností.