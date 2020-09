Zákaz vstupu rodičům nebo teplé oblečení kvůli větrání, i tak vypadá život ve školách v době pandemie

Žáci tak dostali od vedení škol nová doporučení. A to dokonce i taková, že by se měli do školy teple obléknout. To je případ například Základní školy Burešova v Praze 8. „Prosíme, dohlédněte i na dostatečně teplé oblečení, aby dítě nenastydlo, zejména sedí-li ve třídě blízko okna,“ napsal na stránkách školy ředitel Ivo Mlejnecký. Ten reaguje na jeden z bodů manuálu ministerstva školství, který vybízí k pravidelnému větrání nejen během vyučování.

Paradoxní situace nastává také podle ředitele Gymnázia Písek Michala Drnce při sledování dětí při vstupu do škol, kdy by učitelé měli rozpoznat dítě s příznaky a zabránit mu ve vstupu. „Na jednu stranu děti nemáme vpouštět do školy, pokud projevují příznaky nakažení, na druhou stranu nejsme povinni aktivně zjišťovat příznaky u žáků,“ komentuje manuál Drnec.

Nešťastný moment pro učitele podle jeho slov přijde, až se polovina dětí dostane do karantény. Pedagog je v tom okamžiku povinen vést jak distanční výuku, tak i prezenční pro zbylé žáky ve třídě. „Už teď lituji všechny učitele, kterým se to stane. Zatím si nikdo neumíme představit, jak to bude fungovat, jestli se učitel bude po pracovní době věnovat ještě žákům distančně, nebo se vymyslí jiný způsob,“ doplňuje.