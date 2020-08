Počty prvňáků klesají, základní školy jsou ale stále plné. Nejsilnější ročníky míří na druhý stupeň

Dětí na prvních stupních základních škol již přestalo přibývat, upozornil před začátkem školního roku Český statistický úřad. Za posledních deset let se sice na základních školách zvýšil počet žáků o pětinu, ale nejsilnější ročníky již jdou na druhý stupeň. Za několik let by podle statistiků již měly ředitelům skončit starosti s nedostatkem prostor pro velký počet dětí.