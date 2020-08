Začíná desátý ročník Prague Pride. Letos bez průvodu a částečně on-line

Radní Vít Šimral (Piráti) dodal, že to, že magistrát vyvěšuje barevnou vlajku, nijak nenarušuje hodnoty tradiční společnosti nebo rodiny, jak tvrdí kritici. Vyjádřil přání, aby se sociální bubliny lidí, kteří sexuální menšiny neuznávají, zmenšovaly a lidé nebyli kritizováni a diskriminováni za to, koho milují.

„Je dobré veřejnosti přednést, že jsme tady a že bychom chtěli mít stejná práva a stejné životní podmínky jako všichni ostatní. Nechceme nic navíc, my chceme jen to stejné. Platím daně, ale svou partnerku si vzít nemůžu, to mi přijde nefér. Chtěla bych, abychom si pomáhali, místo házení klacků pod nohy,“ doplňuje pro ČT snowboardistka Šárka Pančochová.

Barevné nasvícení by měly získat i významné budovy po Česku – například Nová scéna Národního divadla, brněnská Stará radnice či plzeňské Tylovo divadlo.