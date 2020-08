Za krádež salámu a vína přes dva roky vězení. Tresty v nouzovém stavu jsou podle některých až příliš přísné

Tři salámy a dvě krabicová vína. Krádež za 460 korun. Recidivistovi za to hrozí i vězení, často ale skončí s podmínkou. „Já jsem tam ani nešel s úmyslem opravdu krást, já nevím, to byla taková zoufalost,“ vysvětloval Zdeněk Vítek z Brna. Jenže kradl v nouzovém stavu. Do vězení proto půjde, a to na dva roky a dva měsíce. Hrozilo mu ale až osm let.

„Krádež vína a salámu opravdu není takového charakteru, že člověk umírá hladem a potřebuje se najíst,“ říká soudkyně Dana Kancírová.

Podobný verdikt zazněl na začátku měsíce i v případě Lukáše Kaliny, byl v podmínce a v obchodě ukradl pět housek. Běžně by mu hrozilo nejméně půl roku vězení. V době nouzového stavu se minimální sazba zvyšuje na dva roky. Ve vězení, po odvolání, nakonec stráví rok a půl.

„Přijde nám to jako nepřiměřeně přísný trest za krádež pěti housek z existenciálních důvodů, tedy z důvodů zajištění stravy,“ uvedla k tomu obhájkyně Petra Žilková.

Za krádež v době nouzového stavu hrozí pachatelům až osmileté vězení. Policisté v hlavním městě v pondělí zadrželi dva muže, kteří kradli v obchodech s potravinami. Za normálních okolností by jim za to hrozil až dvouletý trest. — CT24zive (@CT24zive) March 17, 2020

Osm tisíc krádeží v době nouzového stavu

Policie během nouzového stavu evidovala přes osm tisíc krádeží. Našla 1365 pachatelů. Všechny případy byly kvalifikovány přísněji. „Pokud škoda je v řádech stokoruny, pokud to dobře hodnotím, tak mi přijde délka pobytu ve vězení neadekvátní,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura

„Je potřeba se potom bavit o přiměřenosti výše trestů, takže by bylo dobré, kdyby třeba ministerstvo spravedlnosti iniciovalo nějakou debatu,“ doplnil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky úřad žádnou změnu právní úpravy nechystá. „Domníváme se, že samotné nastavení přísnějších trestů v době nouzového stavu je v pořádku,“ uvedl.

„Spravedlnost by samozřejmě neměla být slepá, ale tady docházelo k nákupu předražených zakázek z Číny, ty se nevyšetřují nebo se o tom málo mluví. Ale lidé, kteří ukradli pár rohlíků, skončili za katrem,“ říká k tomu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová

České káznice jsou nicméně plné. Vězňů je podle posledních dat o 160 víc, než je oficiální kapacita věznic.