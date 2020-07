KDU-ČSL navrhne uzákonění on-line výuky na základních školách. Resort školství ale chystá vlastní návrh

„Myslím, že jsme v tomto trochu zaspali, proto jsme jako poslanci předložili novelu, která má rozpoutat diskusi o digitalizaci českého školství a o on-line výuce,“ řekl poslanec Jiří Mihola (KDU-ČSL). Ministerstvo školství k tomu ale uvedlo, že poslanecký návrh by umožnil distanční výuku na základních školách bez osobní přítomnosti žáků. Resort proto připravuje vlastní legislativní návrh.

Během koronavirové krize se ze dne na den vyprázdnily školy a děti místo do lavic zasedly doma k počítačům, kde probíhal kontakt učitele se žáky on-line. Výuku na dálku přitom zatím mají v zákoně kromě vysokých škol jen střední nebo vyšší odborné školy.

„Nastavuje režim pro nouzový stav nebo mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, kde by škola dostala povinnost v této situaci distančně vzdělávat a žáci by se museli distančně učit,“ popisuje ministr školství Robert Plaga (ANO)

Školy uzákonění distanční výuky chtějí

Po uzákonění distanční výuky však volají i samotné základní školy, které během koronavirové krize improvizovaly. Tvrdí, že se pohybovaly v právním vakuu. „Může se stát v tom velkém množství žáků, které tady máme, že nás postihne nějaká karanténa. V tu chvíli bychom měli mít my sami vypracovaný krizový plán a mělo by to být posvěcené i nějakým zákonem,“ domnívá se ředitelka Ema Smažíková.

Někteří žáci totiž brali situaci po uzavření škol jako předčasné prázdniny a on-line výuku jako dobrovolnou. Přijetím novely by se tomu podle Asociace ředitelů základních škol předešlo a výuka na dálku by se stala povinnou. Ministerstvo školství by chtělo svůj návrh projednat ve zrychleném řízení, aby mohla platit už na podzim.