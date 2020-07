Cenu Bezpečnostní rady státu dostal zesnulý zpravodajec Procházka, rodina ji kvůli Babišovi odmítla

Generálova rodina udělení ceny z rukou premiéra Babiše odmítla dopisem odeslaným 13. července Berounovi. „Je určitým nedorozuměním, že toto stanovisko bylo interpretováno pouze jako omluva z účasti na ceremoniálu, nikoliv jako odmítnutí ceny jako takové, kterým reálně je,“ řekl Deníku N generálův syn Ondřej.

Za důvod rodina označila osobu premiéra. „Po našem soudu postrádá morální kredit potřebný k tomu, aby z jeho rukou (nebo z rukou některého z jeho ministrů) mohl tatínek cenu přebírat. Bylo by jistě paradoxní, kdyby tatínek, který svůj život zasvětil boji proti totalitním režimům, měl obdržet bezpečnostní cenu z rukou člověka, na němž ulpívá nevyřešené podezření ze spolupráce s komunistickou tajnou státní policií,“ stojí v dopise.

Za závažnější pak dopis označuje to, že „osobnost pana premiéra neskýtá žádné záruky, že tatínkův čistý štít nebude využit k premiérovu osobnímu politickému marketingu“, napsal Deník N.

Procházka zemřel letos 25. června ve věku 93 let. Jako operační důstojník u hodonínské posádky počátkem 50. let spolupracoval s vojenskou skupinou, která předávala informace na Západ. V roce 1951 byl zatčen, brutálně vyšetřován a odsouzen k 15 letům vězení. Prošel jáchymovskými a příbramskými vězeňskými tábory. Za účast ve vzpouře proti špatné stravě vězňů byl odsouzen na dalších 12 let vězení. Na svobodu se dostal v roce 1964.

Byl prvním ředitelem Vojenského zpravodajství po vzniku samostatné České republiky, působil i ve vedení Bezpečnostní informační služby a stál v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace. Za zpravodajskou činnost dostal vyznamenání od prezidenta USA, prezident Václav Havel mu v roce 1997 za odpor proti totalitnímu režimu udělil Řád bílého lva.