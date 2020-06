Zemřel politický vězeň a bývalý šéf Vojenského zpravodajství Procházka

Ve věku 93 let zemřel bývalý šéf Vojenského zpravodajství a civilní rozvědky Radovan Procházka. Na Twitteru to oznámil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Procházka se během války zapojil do protinacistického odboje a za komunismu byl třináct let vězněn. V roce 1997 mu český prezident Václav Havel udělil za odpor proti totalitnímu režimu Řád bílého lva, za zpravodajskou činnost dostal vyznamenání také od prezidenta USA.