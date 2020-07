Počet nesouhlasů se sdíleným lékovým záznamem se za měsíc zdvojnásobil

S přístupem do evidence je možné udělit také plošný zákaz, z něhož je možné stanovit výjimku pro konkrétní lékaře či lékárníky. Během června však tato čísla pro to období od začátku roku do konce května vzrostla u lékárníků a klinických farmaceutů jen mírně, a to přibližně o tři sta. Výrazněji počet povolení vzrostl jen u lékařů, a to z květnových 1561 na 2132 souhlasů.

„Uvedená čísla počtu aktivních souhlasů či nesouhlasů nelze jednoduše sečíst, a vyvodit z nich tak počet osob, které takový souhlas vyjádřily, neboť jedna osoba mohla udělit například generální nesouhlas pro všechny uvedené skupiny zdravotnických pracovníků, ale také jen pro jednu z nich a ostatní mohla nechat,“ upozorňuje mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

Záznam chrání pacienta, tvrdí ministr

Náhled do lékového záznamu lidí je od 1. června automaticky umožněn ošetřujícím lékařům, lékárníkům vydávajícím lék na recept a klinickým farmaceutům. Každý vstup zdravotníka je zaznamenán a uložen. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha má lékový záznam chránit pacienty před nežádoucí interakcí jednotlivých léků.

„Díky sdílenému lékovému záznamu tak bude pacient významně více chráněn před nežádoucími lékovými interakcemi a duplicitami léků, které by mohly poškodit jeho zdraví,“ uvedl již dříve Vojtěch.

Pacienti mohou vyjadřovat souhlas či nesouhlas s nahlížením na údaje v lékovém záznamu od 1. prosince loňského roku, a to prostřednictvím webové aplikace, zasláním vyplněného formuláře prostřednictvím datové schránky, nebo zasláním listinného podání s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla SÚKL.