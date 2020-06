Lázně budou o 4000 korun levnější, stát rozdá poukazy. Hoteliéry odškodní podle počtu pokojů

Ministryně Klára Dostálová (za ANO) původně hovořila až o desetitisícových voucherech, nakonec budou asi jen čtyřtisícové – takový je poslední návrh MMR. Podle Dostálové s vyšší podporou nesouhlasili zaměstnavatelé, kteří se na financování měli podílet. „Vzkázali nám, že teď mají problémy a neumí si představit, že by do toho všeho ještě byly zaměstnanecké vouchery,“ upozornila.

I přes obavy z možného návratu pandemie je možné doufat v poměrně normální dovolenou. Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo opatření, kterými by podpořilo, aby ji co nejvíce lidí strávilo v Česku. Nepřímo prostřednictvím voucherů pro klienty chce pomoci lázeňství. Aby lidé slevu získali, musí v lázních strávit alespoň šest nocí a využít nejméně pět procedur.

Také opoziční ODS si myslí, že 4000 korun je maximum přípustného. „Kritéria nikdy nebudou moci být spravedlivá, je to snaha opravdu najít alespoň trochu vhodnou variantu. Samozřejmě se všichni ostatní budou právem ozývat, jak vláda a stát myslí na ně,“ poznamenal místopředa strany Martin Kupka.

Co dostanou hotely? Zatím by jim stačilo ujištění

Hotely by naproti tomu měly dostat peníze přímo, bez návaznosti na klienty, kteří by přijížděli s poukazy. Ubytovací zařízení na mnoha místech se stále potácejí v problémech, protože stále přijíždí minimum zahraničích turistů a pokoje zůstávají prázdné. „Je to deprimující a nevíme, jak dlouho to bude trvat,“ podotkl jednatel hotelu Chvalská tvrz Richard Stára.

Do hotelu a restaurace majitel investoval za poslední měsíce přes milion a půl. Stejně jako ostatní teď čeká na přímou podporu státu – nebo alespoň na ujištění, že ji opravdu dostane. „Pro nás je důležité, aby nám někdo – a to vláda – sdělil ,my vás budeme nějakým způsobem kompenzovat, nemusíte se bát‘. To zatím nikde nezaznělo,“ upozornil.