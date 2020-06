Kadlec z Čepra si odpyká sedm let vězení, neuspěl s odvoláním

Někdejší ředitel Čepra z let 2003 až 2005 přišel do čela petrochemické firmy poté, co pod tlakem rezignoval na funkci ředitele Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Podle tisku patřil k oblíbencům tehdejšího ministra vnitra a pozdějšího premiéra Stanislava Grosse (ČSSD), který stál i za jeho jmenováním šéfem státní firmy Čepro.