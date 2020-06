Třetinu těla jí popálila chemikálie, za pomoc druhým získala Cenu Olgy Havlové

Nelítostný běh na dlouhou trať

Život s popáleninami popsala oceněná jako „nelítostný běh na dlouhou trať“, s pomocí a podporou se ale lidé dokážou vrátit k běžnému životu.

„Boj a život s popáleninami není vůbec nic lehkého. Je to boj na celý život, ale jde to zvládnout. Jen se musí chtít. Mně popáleniny naučily si vážit života, užívat si maličkostí a netrápit se hloupostmi. A jsem ráda, že jsem to nevzdala,“ uvedla Půtová. Zapojila se také do projektu Návštěvy potmě, který propojuje nevidomé s osamělými seniory.

Výbor dobré vůle v roce 1990 založila první manželka bývalého prezidenta Václava Havla Olga, která zemřela v roce 1996 po těžké nemoci. Organizace pomáhá lidem s handicapem a znevýhodněním, aby se mohli začlenit do běžného života. Přispět k tomu má i cena, která se poprvé udílela v roce 1995. Podle pravidel mohou kandidáta či kandidátku navrhovat jednotlivci i organizace. Z nominovaných vybírá porota.

První laureátkou Ceny Olgy Havlové byla v roce 1995 zakladatelka Pražské organizace vozíčkářů Jana Hrdá. Mezi další oceněné patřili třeba předseda Českého paralympijského výboru Vojtěch Volejník, ředitelka České asociace paraplegiků Alena Jančíková či právník rady postižených Jan Hutař.