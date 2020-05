Tradičním třídním schůzkám možná odzvonilo. Školy i rodiče si pochvalují setkávání on-line

Základní škola ve východočeské Sloupnici je s tímto formátem rovněž spokojená. „Je to praktické, účast jsme měli podobnou jako jindy,“ uvedla zástupkyně ředitele Martina Kučerová. „Osobní kontakt je důležitý, ale určitě chceme této možnosti dál využívat třeba pro rodiče, kteří by nestihli na klasickou schůzku přijít. Objednali by se na druhý den na on-line hovor,“ řekla s tím, že by tak třídní schůzky do budoucna mohly mít dvojí podobu.

Videohovor je fajn, ale osobní kontakt nenahradí

Větší zájem o virtuální třídní schůzky zaznamenalo například i gymnázium v Litoměřicích, kde se on-line schůzek zúčastnilo přes 75 procent rodičů, nebo pražské Gymnázium Jana Palacha, kde se účast blížila 100 procentům.

Podle pražského zástupce Asociace ředitelů základních škol Václava Hlinky se větší diskuse o možných změnách v setkávání učitelů a rodičů pravděpodobně otevře až s příchodem příštího školního roku. „My teď řešíme hlavně přijímačky, takže jsme se o tomhle ještě pořádně nebavili. Ale dopředu říkám, že osobní kontakt je nenahraditelný,“ uvedl.

Tatínek nestíhal a volal z čerpací stanice

Právě pražské Gymnázium Jana Palacha bylo jednou z prvních škol, která s konceptem přišla. Ředitel Michal Musil je navíc místopředsedou Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a myšlenku tak pomocí organizace rozšířil do jiných škol nejen v Česku, ale i napříč Evropou. „Nazvali jsme to Pozvi svého rodiče ke svému počítači a funguje to bezvadně. Několik much jednou ranou a navíc byla skvělá atmosféra,“ uvedl.

I on však tvrdí, že osobní kontakt nelze nikdy zcela nahradit. Příští školní rok tak bude gymnázium pořádat jednu schůzku on-line a dvě kontaktně. „Otevřelo to plodnou diskusi a za to jsem vděčný. Navíc byly schůzky někdy až dojemné, když se u počítače nebo tabletu sešla celá rodina. Jeden tatínek nestíhal dojet domů, tak nám volal z auta z benzinové pumpy, a i tak to bylo naprosto bezproblémové,“ popsal Musil.