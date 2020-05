ŽIVĚ: Sněmovna projedná nižší DPH či odpuštění odvodů

Soubor daňových změn obsahuje mimo jiné snížení daně z přidané hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a sportovní akce, na sportoviště a do saun a dalších podobných zařízení a u jízdného na vleky. O čtvrtinu by měla klesnout silniční daň u nákladních vozidel nad 3,5 tuny.

Sociální odvody za červen až srpen chce vláda odpustit menším firmám do 50 zaměstnanců. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem by nemohl snížit mzdy.

Součástí navrhovaných změn je také zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Opatření ve čtvrtek zkritizoval ekonomický poradní tým při Ústředním krizovém štábu jako neefektivní a selektivně podporující velké firmy. Podle ekonomů bude motivovat nadnárodní korporace k tomu, aby přenesly své daňové ztráty ze zahraničí do ČR.