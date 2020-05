Vláda chce zásoby ochranných pomůcek. Krize pomůže najít peníze pro hmotné rezervy, věří jejich šéf

Sklady státních hmotných rezerv během pandemie koronaviru prošly miliony kusů ochranných prostředků. Ministr průmyslu, pod nějž správa rezerv spadá, by chtěl takové zásoby až na dva měsíce. „Je lepší mít vyšší pojistku, ale musíme si říct, že to bude náročné, protože my je musíme takříkajíc točit. Ony mají nějakou expiraci, i když je to v řádu několika let,“ popisuje vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Svou představu má i předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr: „Myslím, že ideální je kombinace výrobních schopností a surovin s hotovými výrobky. To znamená, dejme tomu na měsíc hotové výrobky a nad ten jeden měsíc mít suroviny na výrobu ochranných pomůcek,“ líčí možný scénář.