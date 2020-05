Školy pro žáky s handicapem zůstávají zavřené. Rodičům dochází dech

„Všichni by chtěli jít do školy. Ten čas doma je pro ně velmi složitý. Zahájili jsme ale taky distanční vzdělávání, on-line jsme posílali spoustu materiálů, naši učitelé třeba zpívali,“ uvedla Filipková.

Do střední školy v Českém Těšíně chodí obvykle 18 žáků, teď jich dochází jen pět, někteří z nich se připravují na závěrečné zkoušky. Podle ředitelky Slezské diakonie Zuzany Filipkové by ale o běžnou výuku stály i ostatní.

Speciální školy se otevřou nejspíš na začátku června

Podle komory soukromých speciálních škol jsou postižení dětí často kombinovaná. A případná nákaza by pro ně mohla být nebezpečná. Rodiče to ale chtějí posoudit sami, ti z Třince proto kontaktovali ministerstvo školství.

„Maminky se snaží, chodí do práce, někdy ani zaměstnavatelé nevědí, co mají za trápení doma. A co mají udělat teď?“ řekla vedoucí spolku Nikdy nejsi sám Renata Czaderová. I když by se školy mohly otevřít v červnu, vrátily by se děti do školy kvůli letním prázdninám nejvýš na měsíc. „Ano, jsou stacionáře, jsou asistenční služby, ale to není systémové řešení,“ dodala Czaderová.

Ministerstvo školství a epidemiologové ale poukazují na obtížně naplnitelné hygienické standardy. „Podívejme se na to, že riziko přenosu vůči zaměstnancům škol je o něco vyšší. A proto si zatím necháváme čas na to, co udělají ty klasické první stupně. Čas bychom si nechali na začátek června,“ říká epidemiolog Rastislav Maďar.