Pozor, infekční. Likvidace odpadu z nemocnic probíhá za zpřísněných opatření

Odpad považovaný za infekční materiál je označen číslem, aby bylo možné zjistit, kam se případné stopy po nákaze dostaly. Uklízečky potom vše balí do dvou vrstev, aby byla manipulace s odpadem co možná nejbezpečnější.

Motol má zvláštní spalovnu

Všeobecná fakultní nemocnice vyprodukuje každý den dvě tuny odpadu. Vozí se do spalovny do severočeských Trmic. Snazší to mají v motolské nemocnici, která má zvláštní spalovnu. Ta však v Praze funguje jako jediná. I ve fakultní nemocnici na západě hlavního města ale zavedli přísná bezpečnostní opatření při odvážení odpadu. „Někde je na to vyčleněný výtah, někde je shoz pro infekční odpad,“ nastínila mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková.

Spálit odpad z nemocnic není samo sebou. Likvidace probíhá v několika fázích, nejprve v 700stupňové teplotě, nakonec téměř ve dvojnásobné – tedy vyšší než v běžných spalovnách. To zajistí, že v plamenech zanikne veškerý biologický materiál.