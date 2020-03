Má autismus a kreslí počítačové grafiky, které chválí i malíři v Česku. Václav si teď říká Wizardin

A jeho malby se okolí líbí. Bistro Pecka v Náchodě mu jeho grafiky vystavilo. Pozitivní zpětnou vazbu dostává i od profesionálů.

„V těch věcech se ukazuje, co je inteligentní člověk, protože bez jakéhokoliv školení a zájmu o výtvarné umění se tam projevují asi tři struktury, které jsou na sobě nezávislé. Má bohatý vnitřní svět. To není jenom fasáda, že teď něco dělá na počítači. To je jenom takový vedlejší efekt zatím. To jsou lidé, kteří mají co říct a budou mít co říct,“ vyzdvihl Petr Kvíčala, abstraktní malíř, grafik a pedagog Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.

Kvíčala není jediný, kdo Wizardina chválí. „(Jeho díla) Mají v sobě určitou estetickou normu, estetické zanícení. Domnívám se, že to není tak úplně samozřejmé,“ dodal malíř, sochař a fotograf Jiří David.

Malby rozeslala do okolí Václavova matka

O Václavových grafikách se jako první dozvěděla jeho matka. „To, že si Venda kreslí, to mi přišel říct sám. Jestli bych se nešla podívat na počítač, že něco dělá. Docela mě to překvapilo, ale říkala jsem si, že to jsou jenom takové úplně obyčejné malůvky,“ popisuje.

Později Václavova díla ukázala v okolí. „Nakonec jsem se rozhodla poprosit svého kamaráda, akademického malíře, aby mi poradil a pomohl, co s tím. A on mi poradil, abychom rozeslali obrázky na uměleckoprůmyslovou školu a na akademii,“ říká Václavova matka.

„Na mě to působilo tak, že by to mohl dělat někdo, kdo normálně profesionálně vystudoval UMPRUM (Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze) nebo Akademii,“ dodává malíř a sochař František Skála.

Student v inkluzi na oboru s maturitou

Přitom lékaři Václavovi předpovídali, že nebude nikdy chodit a že se mu v hlavě nikdy „nerozsvítí“. „Vašíkovo postižení vzniklo při porodu, protože ten byl hrozně těžký a obávám se, že hodně věcí se při něm prošvihlo. Má neurologickou diagnózu dyspraxie, to znamená nešikovné dítě. Třeba když si má zapnout sám knoflík na svých kalhotách, tak to nedokáže,“ popsala Václavova matka.

Jenže Václav dokončil základní školu s vyznamenáním a je jedním ze stovky studentů v Česku v inkluzi na oboru s maturitou. „V deváté třídě měl samé jedničky na vysvědčení. Zkoušky na střední školu udělal a podle výsledků byl úplně nejlepší,“ říká Václavova matka.