Odmítl se podvolit nacistické okupaci. Kapitán Pavlík bránil se zbraněmi kasárna, i když se jinde vzdávali

Následovaly brutální výslechy. Nacisté chtěli získat jména všech spolupracovníků parašutistů z odboje. „Použili na něj takzvaný zostřený výslech. Obával se, aby při brutálním mučení někoho neprozradil, a proto se v Petschkově paláci pokusil o sebevraždu pomocí nabroušené lžíce. Byl však neúspěšný,“ vysvětluje badatel.

Nacisté pak Pavlíka společně s dalšími spolupracovníky výsadkářů odvezli do Malé pevnosti v Terezíně. Tam byl i 24. října 1942, kdy 262 jeho kolegů z odboje zavraždili v Mauthausenu. A za několik týdnů se tam měl dostat i on sám.

Zemřel v Mauthausenu, hrob má ale v Česku

„V polovině ledna 1943 ho zařadili společně s dalšími 31 spoluvězni do transportu do Mauthausenu. Po týdnu věznění ho 26. ledna 1943 stejně jako další muže zastřelili. Ženy nahnali do plynu. Na exekuci těchto klíčových osob heydrichiády se osobně dostavil říšský vůdce SS Heinrich Himmler s početným doprovodem. Dvaačtyřicetiletého Karla Pavlíka střelili do týlu v 16 hodin 31 minut. Jeho popel skončil na haldě za táborem,“ dodává Čvančara.

Symbolický hrob má ale Pavlík v rodinné hrobce v Kostelci nad Černými lesy. Čvančara tam společně s dalšími badateli pohřbil také nábojnici s hrstí popela z Mauthausenu.

„Kapitán Pavlík patřil ke generaci předválečných důstojníků, kteří věděli, co je jejich vlastenecká povinnost. Snad již nebude patřit k těm polozapomenutým příslušníkům odboje, kteří padli na domácí frontě a kteří slova přísahy beze zbytku splnili,“ uzavírá badatel.