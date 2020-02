Zdraví stálo předloni přes 430 miliard. Většinu zaplatily pojišťovny, přímo ze svých kapes uhradili lidé 13 procent

Z údajů ČSÚ vyplývá, že si lidé ze svého hradí asi 13 procent celkového objemu nákladů na zdravotní péči. Podle některých odborníků je to málo. „Na rozdíl od aut či mobilních telefonů nejsou Češi ještě většinově zvyklí si zdravotní péči přímo kupovat. Nejsou ani zvyklí se na péči soukromě připojišťovat, berou to, co si předplácí cestou zdravotního pojištění,“ podotkl specialista na zdravotnické právo Ondřej Dostál.