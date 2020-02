Policie navrhla obžalovat muže kvůli účasti v bojích na Ukrajině, viní ho z terorismu

„Vyšetřování bylo ukončeno, ve věci byl podán návrh na podání obžaloby,“ uvedl bez bližších podrobností dozorující státní zástupce Marek Bodlák z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na něm nyní bude rozhodnout o podání obžaloby.

Na obvinění upozornil loni v červenci Deník N. Podle listu se muž vydal na východ Ukrajiny mezi roky 2014 a 2016 několikrát a opakovaně se přidal k separatistům, kteří působí v Doněcké oblasti. Mezitím se prý vracel do České republiky. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu jej proto obvinili z terorismu, za to mu hrozí až 15 let vězení.