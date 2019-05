Český voják, který se chlubil boji na Donbasu, dostal podmínku a ztratil hodnost

Obžalovaný Erik Eštu se dle obžaloby měl dopustit následujícího skutku:

V době před nástupem do služebního poměru vojáka z povolání Armády České republiky, jako státní občan České republiky, se v přesně nezjištěnou dobu rozhodl vycestovat na území Ukrajiny a zde se připojit svojí aktivní účastí jako bojovník do bojových akcí na straně tzv. Doněcké lidové republiky a takto ji podpořit k vytvoření a uznání samostatného státu tzv. Doněcké lidové republiky, za tímto účelem si dne 3. 3. 2015 opatřil tranzitní vízum do Ruska s dobou platnosti od 9. 4. 2015 do 7. 5. 2015, dále si zakoupil letenku s trasou Praha – Rostov na Donu – Praha na období od 9. 4. 2015 do 7. 5. 2015, následně dne 9. 4. 2015 letecky vycestoval z Prahy do Ruské federace – Rostova na Donu, odkud pokračoval autobusem na Ukrajinu do města Doněck, kde se nacházela fronta mezi Ukrajinou a tzv. Doněckou lidovou republikou, přičemž hranice mezi Ruskou federací a Ukrajinou překročil dne 11. 4. 2015 na hraničním přechodu Matveev-Kurgan, po příjezdu na místo a vyzbrojení se obžalovaný zapojil do činnosti v rámci ozbrojené organizované skupiny, tzv. Republikánské gardy Doněcké lidové republiky, mezi jeho činnosti patřila stráž v zákopu na frontě, stráž v zákopech, údržba zbraní, vykládání došlého materiálu a stráž u vjezdu a výjezdu z tržiště, kde byli vojáci tzv. Republikánské gardy Doněcké lidové republiky ubytováni, stanoviště v zákopech byla vybavena různými zbraněmi, např. RPG, granáty, a nosil uniformu ozbrojené organizované skupiny tzv. Republikánské gardy Doněcké lidové republiky, takto zde působil do 5. 5. 2015, kdy se rozhodl vrátit zpět do České republiky, neboť mu končila platnost víza, a stejného dne autobusem přes hraniční přechod Matveev - Kurgan odcestoval z Ukrajiny do Ruské federace do Rostova na Donu, odkud dne 6. 5. 2015 vycestoval letecky zpět do České republiky, během svého působení v rámci ozbrojené organizované skupiny tzv. Republikánské gardy Doněcké lidové republiky v období od 11. 4. 2015 do 5. 5. 2015 byl účasten ostřelování, kdy se účastnil bojové činnosti v úmyslu způsobit případně protivníkům tzv. Doněcké lidové republiky, zejména občanům Ukrajiny, zranění či smrt, kdy tzv. Doněcká lidová republika na protiprávně administrativně a vojensky okupovaných a ovládaných částech území suverénního státu Ukrajina v příkrém rozporu se suverenitou a právním řádem tohoto státu, za použití násilných akcí se snaží narušit základní politickou, hospodářskou a sociální strukturu Ukrajiny, kdy tento ozbrojený konflikt je veden proti vládě, ale i jinému orgánu veřejné moci Ukrajiny za účelem, aby strpěla ovládnutí části svého státního území, zejména v oblasti Doněcka, a umožnila vytvoření samostatné Doněcké lidové republiky v rozporu s mezinárodním právem, přičemž toto jeho jednání vyšlo najevo později u Vojenského útvaru 1837 Chrudim, kde byl služebně zařazen.

Uvedeným jednáním mohl obžalovaný spáchat zločin teroristický útok podle § 311 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, účinného do 31. 5. 2015, s přihlédnutím k § 313 tr. zákoníku, účinného do 31. 5. 2015.