Vyhodit nevidomou z taxíku na ulici je jen přestupek, rozhodli policisté. Podle příbuzných však byla v ohrožení života

„Mně se klepaly ruce, já jsem v tu chvíli jenom bečela a nemohla jsem v tu chvíli ani dýchat,“ vylíčila nevidomá žena následky. Českému rozhlasu řekla, že řidič nechtěl psa svézt kvůli obavě, že by mu na sedadle zůstaly chlupy. To ale odmítla Hana Jasenovcová, která vodicí psy cvičí. Podle ní se zvíře umí stlačit pod nohy. „Na sedačky pes vůbec nemusí. Tuto techniku má naučenou. Sedačky budou od chlupů jen mírně vepředu, to se dá jednoduše očistit,“ míní.

Manažer společnosti pro Českou republiku Jakub Dvořák ujistil, že svoji verzi události vypověděl i řidič, ale soukromě. Veřejně se k incidentu nevyjádří. „Nechce ho veřejně komentovat. Bude to řešit s policií,“ uvedl.

S policií ale řidič nakonec nejspíše mluvit nebude. Ta se již o žižkovský případ zajímala a prohlásila jej za přestupek. Řešit jej tedy budou úředníci, a to na holešovické radnici. Rodina vyhozené ženy s tím nesouhasí. Domnívá se, že ji řidič vážně ohrozil. „Vyloženě ji vyhodil na silnici. Měla štěstí, že okolo nejelo auto. Nepřijde mi, že by to byl přestupek, že by to bylo správné vyhodnocení,“ míní sestra nevidomé ženy Pavlína Ličartovská. Rodina proto ještě zvažuje právní kroky.