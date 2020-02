Humanitární pomoc do Číny pošle vláda v pondělí. O pomoci ze sbírek dárců se jedná

České úřady budou s těmi čínskými podle Petříčka jednat i o vyslání vládního speciálu, který by měl vést do Číny humanitární pomoc například z Třebíče a z Vysočiny. Například v Třebíči dali dárci podle starosty Pavla Pacala dohromady takřka 400 kilogramů zdravotnického materiálu včetně roušek a dezinfekce. O pomoc je požádalo čínské město I-čchang z provincie Chu-pej. Sbírku pořádá také Kancelář prezidenta republiky.

#TZMZV : ČR odeslala materiální pomoc Číně k boji s koronavirem. Více než 4 tuny zdravotnického materiálu jsou na cestě z Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu do Vídně. Tam bude pomoc naložena do speciálu, který zamíří přímo do Wu-chanu. → https://t.co/hq7VFDZk5a

Petříček uvedl, že pro tento materiál nelze použít letadlo spolufinancované Evropskou komisí, protože to není oficiální státní pomoc. Přesto sbírku ministr vítá. „Jsem za tuto iniciativu rád. Schválení je možné udělat rychle, to, na čem musíme spolupracovat s čínskými úřady, je dohoda na tom, kdy by let mohl proběhnout,“ dodal Petříček. O vyslání speciálu požádal prezident Miloš Zeman vládu ve středu.