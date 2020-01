Zemřel Luboš Dobrovský. Po revoluci zodpovídal za obranu Československa, kvůli Krymu kritizoval Rusko

Po podpisu Charty myčem výloh

Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa se podílel na podzemním vysílání rozhlasu. Brzy ale musel z Vinohradské ulice odejít, nejprve do časopisu Plamen, ale nakonec již nemohl psát a šel dělat skladníka do Památníku písemnictví. V roce 1970 také Dobrovského vyloučili z KSČ, jejímž členem byl po celá 60. léta.

Jeho situaci v očích režimu ještě zhoršil podpis Charty 77. Pracoval pak jako myč výloh. Zároveň byl činný jako samizdatový autor, mimo jiné překládal z ruštiny a polštiny a redigoval Kritický sborník a později samizdatové Lidové noviny.

Situaci změnila až revoluce. Bezprostředně po ní pracoval Luboš Dobrovský jako náměstek na ministerstvu zahraničí a byl u vzniku visegrádské skupiny, kterou ovšem viděl jako dočasné řešení.

Poté se stal ministrem obrany ve druhé vládě Mariána Čalfy (v letech 1990 až 1992), v této funkci byl například u zrušení Varšavské smlouvy. Následně byl jmenován druhým ze čtveřice kancléřů prezidenta Václava Havla.