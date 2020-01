Senát si v den výročí osvobození Osvětimi připomíná oběti holocaustu

„Někdy v roce 1935 až 1936 začal můj dědeček uvažovat o tom, že by celá rodina emigrovala na Nový Zéland. Můj otec byl ale proti, takže jsme zůstali,“ uvedla mimo jiné.

A vypověděla i dramatické zážitky o příjezdu do Osvětimi. „V místě, kde esesácký důstojník prováděl selekci, teta s dítětem, babička, dědečkova sestra, všichni šli na jednu stranu, já jediná na druhou, znamenalo to, že jsem jediná přežila. Bylo mi patnáct a měla jsem to štěstí, že v lágru jsem zůstala spolu se dvěma staršími dámami z naší obce, které se mě ujaly a ve strašných podmínkách o mě pečovaly,“ vypověděla také před senátory.

Nacisté za druhé světové války zavraždili na šest milionů lidí židovského původu. Z celého Československa, jehož předválečná židovská komunita čítala 350 tisíc lidí, zemřelo 250 tisíc Židů.

Parlament na setkání zastupuje místopředseda horní komory Jiří Oberfalzer, který přednesl projev zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery, a předseda dolní komory Radek Vondráček.