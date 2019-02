Francouzské státní dráhy vozily za války lidi do Osvětimi. Oběti transportů odškodní

Do konce měsíce se můžou američtí přeživší holocaustu přihlásit u svého ministerstva zahraničí, aby zde podali žádost o odškodnění. Vyhověno by mělo být všem těm, které vlaky Francouzských státních drah (SNCF) přepravily v letech 1942–1944 do koncentračních táborů. Francie před rokem a půl slíbila americkým obětem na 60 milionů dolarů – výměnou za to, že ji nebudou žalovat.