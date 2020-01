Fiala bez vyzyvatele? „Kočár dobře jede,“ říká o vedení ODS pražský exprimátor Svoboda

Post lídra obhajuje na sobotním kongresu občanské demokracie Petr Fiala a nemá protikandidáta. Nominace na prvního místopředsedu, respektive místopředsedkyni získali Alexandra Udženija a Alexandr Vondra, ten ale hodlá usilovat jen o řadovou místopředsednickou pozici. Podle Bohuslava Svobody je to, že lídr nemá konkurenta, ale pro stranu dobře.

„Myslím, že to v zásadě je dobře, když si vezmeme, že od roku 2014, kdy byl největší propad ODS, se strana posunula nahoru, jsem přesvědčen o tom, že to je zásluha toho týmu, který to dělal, a ten je vedený Petrem Fialou,“ nevadí Svobodovi chybějící vyzyvatelé lídra Fialy.

„Navíc Petr Fiala je politolog, otec politologie v naší zemi, a myslím si, že i jeho odborná, politická profesionalita je věc, která nám velmi pomohla a pomáhá,“ dodal. A nemyslí si ani, že by to mohlo svědčit o malé konkurenci charismatických a dravých osobností, které by se snažily dostat na vrchol. „Nevnímám konkurenci ve fázi, kdy kočár dobře jede. Přepřahá se, když kočár přestane jet,“ říká Svoboda.

Spoluzakladatel ODS Petr Havlík si ale její „jízdu“ tolik nepochvaluje. „K sebeuspokojení nemůže být důvod, naopak. Politická strana, která reprezentuje nějaký politický proud a chce být opravdu plnohodnotným zástupcem svých voličů, musí deklarovat ambici vyhrát volby. Není možné dva dny před volbou (kongresem ODS, pozn. redakce) posílat veřejnosti signály, že se možná domluvíme s Babišem na koalici, když to bude nutné. To je pro mě nestravitelné,“ oponoval ve čtvrtečních Událostech, komentářích ČT24.