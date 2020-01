Po letech oprav se otevírá historická budova Státní opery. Večerní koncert připomene její minulost

Náklady na renovaci zvedla i změna technologie jevištní točny

Původní odhad nákladů rekonstrukce byl přibližně 900 milionů korun, cena ale vzrostla na 1,3 miliardy korun.

„Navýšilo se to oproti původnímu plánu o dvě významné položky – nová točna vybavená novými hydraulickými stoly a druhý byla vzduchotechnika. My jsme museli na budovu přistavit jedno patro, aby se to sem vůbec vešlo,“ vysvětlil v prosinci loňského roku Jan Burian, ředitel Národního divadla, pod které Státní opera spadá.

Při nynější generální rekonstrukci, která začala v březnu 2017, prošly opravou mimo jiné baletní, orchestrální i sborový sál a zázemí umělců. Přibyla také křesla, která nyní obsahují individuální titulkovací zařízení, nová je i opona.