Čas oponou trhnout. Státní opera čeká na slavnostní otevření po rekonstrukci

Cílem rekonstrukce bylo vrátit novorenesanční budově co nejvěrnější původní podobu. Včetně opony. Při otevření Státní opery, tehdy Nového německého divadla, v roce 1888 viděli diváci oponu vyvedenou Eduardem Veithem. Ta se ale v roce 1945 beze stopy ztratila.

„Je to naprostá záhada. Nikdo nedopátral, kde skončila, a ani vlastně nikdo neví, kdy přesně se ztratila. Je možné, že ji někdo záměrně zlikvidoval, je možné, že jenom tenkrát došli k tomu, že neodpovídá typu divadla, které tady chtějí dělat. Dokonce je možné, že si ji Němci odvezli, ale to se mi nezdá úplně pravděpodobné, protože by se zřejmě někde objevila,“ prozradil o nejasném osudu opony Martin Černý.

Umělecký ředitel sekce výroby Národního divadla na nové oponě pracoval během uplynulých dvou let, a to ve spolupráci se studenty scénografie na DAMU. Vycházel z jediné použitelné fotografie.

„Je černobílá, takže jsem si barvy musel do jisté míry vymyslet, i když na druhou stranu podstatná část je architekturou, kterou pokračuje interiéru opery, navíc Eduard Veith je i autorem nástropních maleb,“ popsal práci Černý. Výjev na oponě představuje básníka, který se rozhlíží po světě a nechává se inspirovat lidskými ctnostmi a neřestmi.