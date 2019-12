Systém na zjišťování pravosti léků má i po téměř ročním testování chyby. Ostrý start se proto odkládá

Informaci o tom, zda lék není padělek, obsahuje takzvaný 2D kód. Před samotným ověřením tohoto kódu v úložišti je přitom potřeba se ujistit, že krabička s léky nebyla nikdy načata. Pokud má pacient na předpisu balení víc, musí lékárník ověřit každé zvlášť. To přitom výdej léků zpomaluje.

Větší problém je ale podle České lékárnické komory to, že systém není dobře připravený. Za falešná někdy označuje i originální léčiva.

Podle výrobců, kteří systém provozují, je však většina chyb už odstraněná. „To, co nám ke dnešnímu dni ten systém ukazuje, je chybovost asi 0,15 procenta. To když převedeme na množství léků vydané v lékárnách, tak je to asi jedno balení na lékárnu v rámci týdne,“ tvrdí předseda představenstva Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv Jakub Dvořáček.

„Chybovost systému je stále relativně vysoká, kolem půl procenta, což by znamenalo tisíce a tisíce balení týdně, která by se k pacientům nedostala,“ argumentuje předseda České lékárnické komory Aleš Krebs.