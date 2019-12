Policie navrhla obžalovat skupinu pašeráků drog z Česka. Kokain a heroin převáželi do Austrálie

Protidrogová policie chce poslat před soud skupinu 58 lidí, kteří se podíleli na pašování kokainu a heroinu do Austrálie. České televizi to řekla mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková. Skupina přepravila drogy za víc než 2 miliardy korun, jejím členům by hrozilo až osmnáct let vězení, kdyby jim žalobce u soudu vinu prokázal. Na odhalení skupiny spolupracovala česká policie s vyšetřovateli ze Spojených států i Austrálie.