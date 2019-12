Dopadnou-li korekce nejvíc na Agrofert, může se se státem soudit, varuje expert na dotace

Hovoří se o hrozbě vracení peněz proplacených v minulosti jako dotace. Vládní politici odmítají, že by nakonec vše zaplatil český stát. To by ovšem znamenalo, pokud se obavy z až 451milionové korekce potvrdí, že by musel dotace vrátit sám Agrofert.

Lubor Lacina z Ústavu financí Mendelovy univerzity v Brně má ale obavy z toho, co by potom následovalo. „Celý proces může skončit tím, že celá skupina Agrofert může žalovat český stát, že přišla o peníze, se kterými počítala ve svém rozpočtu a příjmech,“ poukázal. V důsledku by pak stát zaplatil korekci – tedy vrátil dotace vyplacené v rozporu s pravidly pro jejich rozdělování – a další ještě zaplatil holdingu. „Zaplatí to každý daňový poplatník,“ dodává Lacina.

Ještě předtím je možný spor Česka s Bruselem, který může skončit i u soudu. „Myslím si, že to tam doputuje, pokud se neodvolá Česká republika, může se k soudnímu dvoru EU odvolat i Evropská komise,“ poznamenal Lubor Lacina.

Úprava svěřenských fondů

Celý spor souvisí s tím, jak v Česku fungují svěřenské fondy. Odborník na tento institut Marek Nechvátal si myslí, že současná podoba fondů není vhodná pro řešení střetu zájmů. Podle něj by pomohlo zavedení takzvaných slepých svěřenských fondů, které musí splňovat přísnější pravidla.

Správce slepých fondů tak nemůže být majetkově ani osobně propojen se zakladateli fondu a existuje informační embargo na to, co se se společností děje. Navíc má správce takzvanou plnou diskreci, takže mu nikdo nemůže mluvit do toho, co udělá. „Krátce, kdybych se rozhodl prodat Agrofert, nikdo mi v tom nemůže zabránit,“ nastínil Marek Nechvátal.

Celé rozhovory o možných dopadech auditu EK na fungování svěřenských fondů přinese pořad Týden v justici. Věnovat se bude i vývoji v kauze Čapí hnízdo.