Reklamu na alkohol plánuje ministerstvo omezit. Nově by se měla obejít bez živých bytostí

Reklama na alkohol by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) neměla zobrazovat živé bytosti. Jeho resort připravuje zákon o regulaci reklamy, nově by měl omezit i vysílací čas. Ministr to uvedl na odborné konferenci Alkohol a tabák 2019. Podle odborníků v Česku rizikově pije více než 1,5 milionu lidí.