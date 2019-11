Opuštěnou trať z filmu Páni kluci vyspraví pražce z metra, vrátí se na ni provoz

Jak se bude nová půlkilometrová část trati dál využívat, není zatím jasné. „Jeden z plánů je, že by na tento nový úsek zajížděly některé linky. A turisté by pak pokračovali dál pěšky po trati, která sice teď není hotová, ale pracovat by se na ní mělo od příštího roku,“ doplnil Kašpar. Poté už by zbývaly do Lovečkovic, kam spolek plánuje zatím trať obnovit, zhruba tři kilometry.