Zvířat usmrcených autem na Šumavě přibývá, uhynuli i vzácní rysi. Pomoct mají reflexní prvky

„V roce 2017 jsme měli 23 sražených zvířat. Loni už jich bylo 27 a letos je jich kolem dvacítky a to ještě není konec roku,“ upřesnil mluvčí správy šumavského národního parku Jan Dvořák. Podle správy parku je nutné ještě počítat se zvířaty, která správci nenajdou.

Například vzácné rysy letos srazila auta na silnici I/4 mezi Horní Vltavicí a Strážným na Prachaticku. Loni zahynula po střetu s vozidlem samice rysa u Českých Žlebů na Prachaticku. Nejčastěji dochází ke srážkám na hlavních tazích napříč Šumavou. Za nejrizikovější místo považuje správa parku silnici z Vimperku do Strážného.

Pachové plašiče se využít nedají. Řešení nabízí odraz světla

Místa, kterými zvěř ve zvýšené míře prochází, prý zůstávají prakticky stejná. Důvodem je fakt, že se zvířata většinou drží svých zažitých zvyků. Jejich migrační koridory se mění jen málo a jsou pro ně životně důležité.

„Proto nepoužíváme pachové plašiče, které zabraňují přirozené migraci. Pokud bychom použili nějaká zařízení, mohla by to být taková, co upozorní zvěř na právě projíždějící auto, a to buď nějakým zvukovým, nebo světelným signálem. Přesněji řečeno odrazem od světel automobilů,“ tvrdí referent lesního provozu Adam Jirsa. Odraz má pak odradit zvěř, aby v okamžiku, kdy auto projíždí, zamířila do vozovky.