Speciální ploty podél dálnic mají zamezit srážkám se zvěří. Ty staré totiž divočáci podlezou

„Jen od začátku tohoto týdne řešili dopravní policisté v Karlovarském kraji celkem sedm dopravních nehod, kdy se řidiči střetli s lesní zvěří,“ říká mluvčí Policie Karlovarského kraje Kateřina Krejčí. Od začátku roku je to už 300 případů.

V celém Česku jich je už přes osm tisíc, což je zhruba o 400 víc než loni. Zvířata při kolizích většinou zahynou a škody na autech šplhají do milionů.

Staré ploty zvěř nezastaví

Staré ploty divočáci bez problémů podlezou. „Pokud projde prase nějakým méně zabezpečeným plotem, tak následuje srnčí, … dančí,“ vysvětluje vedoucí lesní výroby Loketských městských lesů Jaroslav Adámek.

Nové ploty by měly být odolnější a silnější, jsou z odolnějších materiálů a budou zapuštěné do země. „Ten plot je napnutý na 150 kilogramů tahu, takže už i to v podstatě znemožňuje průniku zvěře,“ upřesňuje technik Jakub Nohejl.