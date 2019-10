Most u Řitky je na spadnutí, raději ho strhnou. Dálnici D4 proto čeká noční uzavírka

Již od sobotního dopoledne ale musí řidiči počítat s omezením provozu na 14. kilometru. Na mostě se již pracuje a od 11 hodin dopoledne začne ve směru na Prahu uzavírka jednoho jízdního pruhu. Ve směru na Strakonice bude jeden pruh uzavřen od 13 hodin. Jen jedním pruhem v každém směru se bude jezdit i v neděli poté, co uzavírka skončí, a to do 14 hodin ve směru na Prahu a do 18 hodin ve směru na Strakonice.

Mosty obvykle bourá ŘSD. Kraj to zkusil na jaře, demolice se protáhla

Noční uzavírky dálnice kvůli demolicím mostů nejsou v Česku ničím neobvyklým, provázejí modernizaci dálnice D1, která probíhá již sedmým rokem. Na D1 jde ale o akce v režii Ředitelství silnic a dálnic podobně jako například i demolice mostu nad D4 na křižovatce Skalka před dvěma lety.

Krajské silniční správy k odstraňování mostů nad dálnicemi přistupují jen výjimečně, byť letos jde ve Středočeském kraji již o druhou takovou událost.

Na jaře nechala krajská silniční správa odstranit starý most, který vedl nad dálnicí D10 nedaleko Prahy. Byla to velmi komplikovaná akce, demolici se nepodařilo dokončit včas a uzavírka se protáhla o čtyři hodiny až do odpoledne.