Kauza agentury CzechTourism zasáhla karlovarskou radnici. Náměstek Bursík vinu odmítá

Mezi obviněnými jsou i zástupci firem

Mezi obviněnými z podplácení jsou i zástupci reklamních firem, které od CzechTourismu dostávaly zakázky. Jedná se například o agenturu Yashica nebo o J.D. Production. „Zatím to nebudeme komentovat,“ uvedl obviněný spolumajitel agentury Yashica Aleš Fialka. „Myslím si, že je to hloupost, ale jak vidíte, policie na to má jiný názor,“ komentuje kauzu obviněný spolumajitel agentury J. D. Production Jan Dudek.

„Výše zadokumentovaných úplatků podle našich závěrů činí 3,5 milionu korun,“ informuje mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Podle některých detektivů nemusí být výše zadokumentovaných úplatků konečná, v současnosti probíhá další šetření na bankovních účtech a výslechy jednotlivých svědků.

Policie na počátku kromě Pangráce podezřívala také ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO). „Z mé pozice jsem si absolutně jistá, že jsem nic špatného neudělala,“ uvedla ministryně Dostálová.