Ministerstvo shání nové soukromé provozovatele letecké záchranky

Ještě před dvěma lety se zdálo, že vše směřuje k tomu, aby stát dostal leteckou záchranku zcela do své režie – Sobotkova vláda schválila nedlouho před volbami materiál, podle něhož mělo ministerstvo zdravotnictví připravit vznik státního podniku, který by provoz vrtulníků zajišťoval. Roli soukromníků omezil stát již předtím, když se od roku 2017 zvýšil počet základen, odkud létali vojáci či policisté, ze dvou na čtyři. Teď je ale všechno naopak. Soukromníci by opět měli obsluhovat osm z deseti základen – jako do roku 2016.

Podle veřejné zakázky, kterou ministerstvo zdravotnictví vypsalo, budou od roku 2021 létat policisté pouze z Prahy (nyní i z Brna) a vojáci z Plzně (nyní i z Bechyně). Soutěžit se tedy bude o osm základen – kromě Brna a Bechyně také o Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Jihlavu, Ostravu a Olomouc. Ministerstvo chce základny přidělovat po dvou, dohromady se tedy soutěží o Jihomoravský kraj a Vysočinu, o Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Liberecký a Královéhradecký kraj stejně jako o Jihočeský a Ústecký kraj.

V současnosti zajišťují leteckou záchrannou službu kromě policie a armády společnosti DSA, rakouská Helikopter Air Transport a slovenská Air – Transport Europe. V minulosti létala se záchranářskými vrtulníky také společnost Alfa Helicopter, která však kvůli očekávanému převzetí letecké záchranky státem ukončila po roce 2016 činnost.